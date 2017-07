Wereldprimeur: homoseksueel trio erkend in Colombia

Problemen brandveiligheid Britse flats veel omvangrijker dan gedacht

6:50 In de nasleep van de verwoestende brand in de Grenfell Tower in Londen wordt overal in Groot-Brittannië de bekleding van torenflats op brandveiligheid getest. Daaruit blijkt dat al 181 gebouwen in ruim 50 gemeenten de test niet hebben doorstaan, zo meldden Britse media zondag.