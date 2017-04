Wereldberoemd stadhuis Praag anderhalf jaar in de steigers

LIVE: CL-wedstrijd Dortmund - Monaco afgelast na ontploffingen bij spelersbus

20:47 Bij de spelersbus bij de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund zijn vanavond drie explosies geweest. Eén persoon raakte lichtgewond. Het gaat om de 26-jarige verdediger Marc Bartra. Hij is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De geplande wedstrijd van vanavond is afgelast. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog.