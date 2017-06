Wekker zit vast tussen twee muren en gaat al dertien jaar lang elke dag af

Wat er precies is gebeurd op die bewuste septemberdag in 2004 is nog steeds onduidelijk. ,,We hadden een touwtje aan de wekker gebonden en hem rustig in de luchtschacht laten vallen. Dat lukte. Alleen ging er wat mis toen we de wekker weer naar boven wilden halen. Ik heb hem maar laten zitten, want ik dacht: na drie maanden zal de batterij wel uitgewerkt zijn. Dat is nu dertien jaar geleden."

De batterijen doen dus goed werk, en ook de wekker blijkt van uitmuntende kwaliteit. Maar Jerry kan er geen reclame voor maken. ,,Ik heb werkelijk geen idee van welk merk de batterijen of de wekker zijn. Helemaal nieuw waren ze ook niet, ik had die wekker al een tijdje."

Vertrouwd

Sindsdien is het huis in de buitenwijk van Pennsylvania een vertrouwd geluid rijker: elke avond om 18.50 (of om 19.50 tijdens de zomertijd) gaat de wekker af. ,,Het begint met een rustig piepje, maar daarna gaat het steeds sneller en sneller. Het duurt ongeveer een minuut", vertelt Sylvia Lynn, de vrouw van Jerry. Vervelend vindt ze het niet. ,,We zijn er inmiddels aan gewend, en het is een leuk onderwerp voor als er bezoek komt."

Voor Jerry en Sylvia is de piepende wekker dus inmiddels een vertrouwd geluid. ,,Maar we hebben wel eens bezoek van mensen die erg van schrikken." De wekker hoort bij het huis, en het stel is dan ook niet van plan om een muurtje open te breken en de wekker weg te halen. ,,Misschien ooit als we het huis verkopen. Maar voorlopig blijft hij waar hij is."