Wegslepen passagier uit vliegtuig krijgt staartje

Niet netjes en onflatteus, zo noemen Nederlandse luchtvaartkenners de manier waarop de Amerikaanse chartermaatschappij de passagier op de vlucht tussen Chicago en Louisville bewerken. ,,Deze man had voor zijn ticket betaald. De maatschappij maakt een fout en daar moet hij voor boeten. Dat is natuurlijk niet zoals het hoort'', vindt Hans Heerkens, luchtvaartexpert. Overboekingen horen erbij, ook in Nederland vertelt Heerkens. Het zal volgens hem ook steeds vaker voorkomen. Er wordt vaak gegokt op drie tot vier mensen die niet komen opdagen. Als die wel komen, dan moet je een keuze maken. ,,Luchtvaartmaatschappijen moeten wel een hogere beladingsgraad hebben dan voorheen'', stelt hij. ,,De concurrentie is groter en er moet meer geld omgezet worden. Dan wil je dus meer stoelen verkopen.''

Een andere expert merkt op dat het in Nederland normaal is dat, in geval van overboeken, voor het boarden al wordt geregeld dat er een paar mensen achterblijven. ,,Je wilt natuurlijk niet dat je mensen uit een vliegtuig moet zetten.'' Er staat ook altijd geld ter compensatie tegenover. ,,Dat maakt in de meeste gevallen veel goed.''



Dat was ook het geval afgelopen zondag. De passagiers die het vliegtuig moesten verlaten, werden door een computerprogramma gekozen. Het is niet helemaal duidelijk hoe Airlines werkt, maar het bedrijf heeft in ieder geval aangegeven dat mensen die vaak met hen vliegen en de duurdere tickets voorrang hebben op een vlucht. Drie passagiers besloten geld en een hotel te accepteren en dezelfde vlucht een dag later te nemen. De man die weggesleept werd, was naar eigen zeggen arts en moest de volgende dag een dienst draaien in een ziekenhuis waar hij werkt.



In China wordt er inmiddels opgeroepen tot een boycot van United Airlines. Op sociale media wordt druk gespeculeerd over de - volgens hen - racistische motieven van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. De weggesleepte man zou van Chinese origine zijn.