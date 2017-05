Weer negatief reisadvies Europa vanuit VS

Portugese detective: Lichaam Maddie McCann is gecremeerd

1 mei Madeleine McCann is gecremeerd nadat haar lichaam in een grafkist is gestopt. Dat beweert althans de voormalige Portugese detective Goncalo Amaral die betrokken was bij het onderzoek naar de vermiste Britse peuter. Maddie’s ouders, Kate en Garry McCann, hopen nog steeds dat hun dochter wordt gevonden.