Weer drie Amerikaanse diplomaten plots hersenschudding op Cuba

Gissen

Nog altijd gissen Amerikaanse onderzoekers naar wat er gebeurd kan zijn. Diplomaten spreken van nooit eerder vertoonde ziekteverschijnselen die doen denken aan een hersenschudding. Amerikaanse artsen tasten nog steeds volledig in het duister naar een verklaring hiervoor, zo meldt de New York Times. Behalve de Amerikanen zijn ook Canadese diplomaten het slachtoffer zijn geweest van wat in de Amerikaanse media eerder werd omschreven als ‘sonische aanvallen’. Allen die daaraan werden blootgesteld zouden behalve lichte hersenschade en ook enige schade aan het centrale zenuwstelsel hebben opgelopen, zo kon de Amerikaanse nieuwszender CBS vorige maand al melden. Een journalist had inzage gehad in medische rapporten.

Golven

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft al haar diplomaten in Cuba gevraagd nu elke ongebruikelijke kwaal te melden. Gespeculeerd wordt dat de diplomaten in het ambassadegebouw maar ook in hun residenties in Havana zouden zijn blootgesteld aan een door onbekenden ingezet apparaat dat schadelijke geluidsgolven zou uitsturen. Die zouden niet hoorbaar zijn voor het menselijk oor maar kunnen wel tot hersenletsel leiden. Vreemd genoeg heeft Amerika formeel tot dusverre nog geen beschuldigingen geuit aan het adres van Havanna. Een apparaat voor sonische aanvallen is ook niet gevonden.



In een reactie zeiden autoriteiten op Cuba volledige in het duister te tasten over de plotselinge ziektegevallen. Aangeboden is volledig mee te werken aan het onderzoek. De zaak speelde vooral tussen het najaar van 2016 en dit voorjaar maar werd pas in april openbaar. Alle zieken werden voor verder onderzoek naar de VS gestuurd. Sommigen hebben nu een gehoorapparaat nodig.