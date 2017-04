Weduwnaar geen medelijden met geëxecuteerde Arkansas-gedetineerde

De executie vond afgelopen maandag plaats, om 19.20 uur plaatselijke tijd, maar zou niet goed zijn verlopen. ,,Jones kreeg het verdovende middel Midazolam toegediend om hem buiten bewustzijn te brengen, maar hij was nog altijd bij kennis tot op het einde en hapte nog naar adem'', aldus de advocaat van Marcel Williams, de tweede gedetineerde die die dag geëxecuteerd zou worden.



Voor de mensen die protesteerden tegen de doodstraf van de man, heeft James weinig sympathie. ,,Ik weet dat heel wat mensen hem vergeven hebben", zegt hij. ,,Ze mogen protesteren wat ze willen, maar wat zouden zij doen als het iemand van hun familie was geweest in plaats van Mary? Zouden ze hem dan nog altijd verdedigen? Ik denk het niet", aldus Philips.



De procureur-generaal van de staat ontkende dat er iets is fout gegaan tijdens de executie en liet ook de executie van Williams uiteindelijk doorgaan. Ook James Phillips is onverbiddelijk: ,,Het kan me niet schelen dat hij heeft afgezien, het was niets in vergelijking met wat mijn vrouw moest doorstaan.''