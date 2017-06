Wat kiest Frankrijk? Studenten, kappers en een wiskundige

Verkiezingen FrankrijkZe zijn boer, brandweerman of kapper. Politieke partijen in Frankrijk hopen bij de parlementsverkiezingen van vandaag te scoren met 'gewone' mensen. Al doen ook Obama en Napoleon mee.

Vooral president Emmanuel Macron (39) zet vol in op kandidaten met gewone banen. Frankrijk is toe aan vernieuwing, stelt het onlangs gekozen staatshoofd. En dat lukt volgens hem niet met blanke mannen van middelbare leeftijd in stropdas.

Macrons partij La Republique En Marche (LREM) heeft ruim vijfhonderd kandidaten voorgedragen en ongeveer de helft van hen heeft weinig of geen ervaring in de politiek.

LREM bestaat nog maar twee jaar maar passeerde bij de presidentsverkiezingen met gemak de twee partijen die Frankrijk een halve eeuw lang om en om hebben geregeerd: de socialisten en de republikeinen. Die partijen hopen bij de parlementsverkiezingen van vandaag een kans te maken door te benadrukken dat zij ook 'gewone' kandidaten in hun gelederen hebben.

In Frankrijk doen bij elkaar ongeveer 8000 kandidaten mee aan de verkiezingen, die in twee ronden wordt gehouden. Onderstaand enkele voorbeelden:

Marie Sara (52), LREM

Volledig scherm Marie Sara © AFP

Voormalig stierenvechtster uit de Zuid-Franse moerasregio Camargue. Tegenwoordig stierenfokster en directeur van de arena in Saines-Maries-de-la-Mer. Haar belangrijkste tegenkandidaat in de regio is Gilbert Collard van Front National. Hij vind Sara's deelname maar niks. ,,Wat heeft stierenvechten met politiek te maken?'

Cédric Villani (43), LREM

Volledig scherm Cedric Villani © AFP

Excentrieke wiskundige uit Esonne, vlakbij Parijs. Met zijn halflange haar en ouderwetse zijden strikdas is Villani een bekende persoonlijkheid. Hij won eerder de Fields-medaille, zeg maar de Nobelprijs voor de wiskunde. Nu schiet hij president Macron te hulp door zich kandidaat te stellen voor diens partij LREM.

Jean-Michel Fauvargue (60), LREM

Volledig scherm Jean-Michel Fauvergue © AFP

Fauvergue leidde op 9 januari 2015 de inval op de Joodse supermarkt waar terrorist Amedy Coulibaly zich had verschanst. De Fransman stond aan het hoofd van de RAID, een elite-eenheid die is gespecialiseerd in bestormingen, gijzelingen en de arrestatie van gevaarlijke personen. Hij is kandidaat voor LREM in Seine-et-Marne, ten oosten van Parijs.

Obama (29), Socialisten

Volledig scherm Boris Obama © AD

Nee, niet Barack maar Boris Obama. Hij komt uit in Dijon en vertegenwoordigt er de socialisten. Obama studeert psychologie en geeft les op een school maar hij heeft geen politieke ervaring. Zijn wortels liggen in Kameroen. Hij wil de lonen verhogen en het milieu beschermen.

Catherine Deneuve (60), Republikeinen

Volledig scherm Catherine Deneuve © AD

Niet de wereldberoemde actrice maar de onderwijzeres Catherine Deneuve. Ze is kandidaat in het West-Franse Rochefort namens de Republikeinen. Deneuve wil dat de overheid meer doet voor de dierenbescherming.

Napoleon (61), Front National

Volledig scherm Annick Napoleon © AD