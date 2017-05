Waarom wordt Comey juist nu door Trump ontslagen?

De Amerikaanse president die onderwerp is van onderzoek door de FBI, heeft de directeur van de FBI ontslagen. De timing roept veel vragen op over de motieven van Donald Trump. Probeert hij het speurwerk naar mogelijke banden met het Kremlin te dwarsbomen?

Donald Trump stuurde directeur James Comey plots de laan uit, naar eigen zeggen vanwege fouten in het onderzoek naar de e-mailserver van Hillary Clinton. De vice-minister van Justitie legt in een memo uit dat Comey vorig jaar te ver ging toen hij in een persconferentie openbaar maakte dat het onderzoek naar Clinton gesloten werd. Hij raadde vervolging af – een conclusie die niet de FBI-directeur, maar aanklagers hadden moeten trekken.

Ook wordt Comey kwalijk genomen dat hij vlak voor de verkiezingsdag weer naar buiten trad, nu om aan te kondigen dat het onderzoek toch werd voortgezet omdat nieuwe vertrouwelijke e-mails waren ontdekt. Comey balanceerde daar inderdaad op of over het randje van gepast: hij is al maanden geleden onder vuur genomen door Democraten en juristen die vonden dat hij zich met politiek had bemoeid. Clinton zelf meent dat Comey’s brief haar het presidentschap heeft gekost.

Plots een probleem

Maar waarom is het nu plots een groot probleem voor Trump? In april zei Trump in een interview met Fox nog dat hij vertrouwen had in Comey. In de campagne was hij bovendien gelukkig met de omstreden aanpak van de FBI-directeur. Trump citeerde uit diens persconferentie om Clinton zwart te maken.

In een verkiezingsrally in oktober, vlak nadat Comey bekend maakte dat nieuwe emails van Clinton werden onderzocht, prees Trump de FBI-directeur nog voor die onthulling. ,,Het vereist moed,” zei kandidaat Trump daarover. Nu vindt hij diezelfde aankondiging reden voor ontslag, en wel op staande voet. Hij liet een ontslagbrief bezorgen bij het FBI-hoofdkantoor op in Washington, maar Comey was in het kantoor in Los Angeles en zou daar op tv gezien hebben dat hij was ontslagen.

FBI-onderzoek

Er heerst dus veel scepsis over de geloofwaardigheid van de motivatie voor het ontslag. De timing doet de vraag rijzen of Trumps besluit te maken heeft met het FBI-onderzoek naar zijn eigen campagne. De dienst bestudeert of Trumps team samenspande met de Russische overheid. Trump moet nu feitelijk een nieuwe leider kiezen voor het onderzoek waarin hij zelf de hoofdrol speelt. Democraten vrezen dat Trump een FBI-directeur benoemt die hem gunstig gezind is, en roepen op een onafhankelijke speciaal aanklager aan te stellen.

Quote Hij had Comey moeten ontslaan op het moment dat hij aantrad. De Democratische senator Chuck Schumer ,,Hij had Comey moeten ontslaan op het moment dat hij aantrad,” reageerde de Democratische senator Chuck Schumer. ,,Dit is Nixoniaans,” stelt de Democratische senator Bob Casey, verwijzend naar de schandalen rond president Nixon, die in de jaren zeventig een speciaal aanklager ontsloeg tijdens een onderzoek naar de president zelf. Nixon trad negen maanden later af onder druk van een ongekend afluisterschandaal en een naderende afzetting.

Hete adem onderzoek

Voor het voormalige campagneteam van Clinton, dat eerder opriep tot ontslag van Comey, wijst de timing maar op één ding. Voormalig perswoordvoerder Brian Fallon zei tegen CNN: ,,Trump voelt de hete adem van het Rusland-onderzoek in zijn nek.” MSNBC-presentator Joe Scarborough, Republikein en een vriend van Trump die lang goed contact onderhield met de president, spreekt van ‘smerig machtsmisbruik’. ,,De president probeert het onderzoek naar zijn banden met Rusland te smoren.”

Het Witte Huis stelt dat het handelde nadat de net aangetreden vice-minister van Justitie Rod Rosenstein de afgelopen twee weken in de materie dook. De druppel was een fout van Comey in een hoorzitting in de Senaat. Hij zei daar op dinsdag dat Clinton ‘duizenden’ gevoelige e-mails had doorgestuurd naar de Anthony Weiner, de echtgenoot van haar rechterhand Huma Abedin. In werkelijkheid ging het slechts om twee mails.

Kritiek op timing

Quote De argumentatie is grondig, maar zijn ontslag op dit specifieke moment zal vragen oproepen De Republikeinse senator Bob Corker Maar het beeld dat Trump zich mengt in een onafhankelijk justitieel onderzoek mengt is niet meer weg te poetsen. Ook partijgenoten trekken de wenkbrauwen op. Richard Burr, hoofd van de inlichtingencommissie in de Senaat, is ‘verontrust’ over zowel de argumentatie en de timing. ,,De argumentatie is grondig, maar zijn ontslag op dit specifieke moment zal vragen oproepen,” erkent de Republikeinse senator Bob Corker. Collega John McCain is ‘teleurgesteld’ over de beslissing van de president.

Justin Amash, een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden, kondigt aan dat hij net als de Democraten een onafhankelijke onderzoekscommissie voor de Ruslandkwestie wil. Hij vindt met name een paragraaf in de ontslagbrief die Trump naar Comey stuurde ‘bizar’.