VS willen laptopverbod uitbreiden naar vluchten uit Europa

Doelwit terroristen

De VS zouden achter deze informatie zijn gekomen na de aanval van US Navy SEAL-commando's eind januari op een kamp in Jemen van Al Qaida op het Arabisch Schiereiland (AQIP). Volgens Amerikaanse functionarissen zouden terreurgroepen nog steeds proberen om de luchtvaart te treffen door explosieven aan boord te smokkelen in diverse apparaten.

Precies een jaar geleden ontplofte een bom, die was verstopt in een laptop, aan boord van een passagierstoestel van Daallo Airlines. Het vliegtuig was vertrokken uit de Somalische hoofdstad Mogadishu. De aanslagpleger werd gedood en de explosie sloeg een gat in de zijkant het vliegtuig. Of de bom was verstopt in de batterijen van de laptop, is niet duidelijk.