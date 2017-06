VS en Rusland op oorlogspad in geval van chemische aanval in Syrië

Waarom schieten de Verenigde Staten in een kramp?

Volgens Sean Spicer, woordvoerder van het Witte Huis, beschikt het Pentagon over harde aanwijzingen dat Syrië ‘voorbereidingen treft voor een aanval met chemische wapens die zal leiden tot massamoord onder burgers, onder wie onschuldige kinderen’. Syrische wapenexperts zouden een nieuwe voorraad sarin (zenuwgas) aanmaken voor een aanval in het oosten of zuiden van het land waar Assads strijdmacht en diens bondgenoten in het defensief worden gedrongen. Spicer zegt dat de Syrische strijdkrachten voorbereidingen treffen die vergelijkbaar zijn met die van 2 april van dit jaar toen tientallen mensen om het leven kwamen bij een aanval met chemische wapens op Khan Sheikhoun in de provincie Idlib.

Hoe serieus zijn de Amerikaanse dreigementen?

Zeer serieus. Na de aanval op 2 april zei Donald Trump dat Assad zijn boekje ver te buiten was gegaan. ,,Hij heeft met het gebruik van sarin de rode lijn ruimschoots overschreden’’, aldus de Amerikaanse president. Hij beloofde dat de Syrische president en zijn legers dit keer ‘een zware prijs zullen betalen’. Twee dagen later kreeg de Syrische luchtmachtbasis vanwaaruit volgens de Amerikanen de aanval zou zijn uitgevoerd, de volle laag met kruisraketten. De schade was enorm. Er zouden ook Syrische soldaten zijn omgekomen. Het was de eerste Amerikaanse militaire actie tegen de Syrische strijdkrachten sinds het begin van de burgeroorlog.

Waarom slaat Rusland dreigende taal uit?

Het Kremlin reageerde in april al furieus op de Amerikaanse strafexpeditie. Het ondersteunde Assads bewering dat hij niets te maken zou hebben gehad met de oorlogsmisdaad. Volgens Rusland en Syrië zou een voorraad chemische wapens van de rebellen op de grond per ongeluk zijn getroffen door Syrische vliegtuigen. Rusland neemt de jongste beschuldigingen opnieuw hoog op, zeker nu het Witte Huis Moskou expliciet verantwoordelijk stelt in het geval van een nieuwe chemische aanval. Parlementsleden spreken van een zoveelste ‘cynische provocatie’ die niet zonder gevolgen kan blijven mocht Donald Trump wederom Assads leger willen straffen.

Gaat het hierbij vooral om spierballentaal?

Geenszins. President Vladimir Poetin verliest ernstig aan geloofwaardigheid als hij een nieuwe strafexpeditie al te gemakkelijk laat passeren. Hij zal in eigen land en van zijn bondgenoten in het Syrische conflict, president Assad en Iran, te horen krijgen dat hij wat al te gemakkelijk over zich heen laat lopen. Volgens Teheran reageerde hij al te terughoudend toen de door de VS geleide coalitie boven Raqqa een Syrisch gevechtstoestel uit de lucht haalde. De samenwerking over operaties in het Syrische luchtruim werd toen opgeschort maar zou al weer zijn hervat. Rusland had net zoveel hinder van de maatregel als de internationale coalitie.

Hoe kan Vladimir Poetin reageren?