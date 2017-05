Vrouwelijke 'vampier' opgegraven op Italiaans eilandje

Archeologen hebben in de buurt van Venetië een vrouwelijke 'vampier' in een middeleeuws massagraf gevonden. De vrouw was begraven op het eilandje Lazzaretto Nuovo , een voormalig quarantainegebied voor pestslachtoffers, met een steen in haar mond.

Volgens de archeologen was de steen bedoeld om te voorkomen dat zij zich te goed zou doen aan andere lijken. Tenminste dat was het heersende idee tussen 1300 en 1700 toen de pest in heel Europa huishield. Destijds had men weinig kennis van de wijze waarop lijken ontbinden.



Soms werd een massagraf geopend en zagen de grafdelvers dat er bloed uit de mond van doden kwam en dat het haar was gegroeid. Daarbij waren de lijken veelal opgeblazen door het gas. En het dodenmasker was vaak weggevreten door bacteriën. Dat voedde het idee dat de deze 'ondoden' andere lijken aten en zo weer tot leven kwamen.



Deze 'vampieren' werden gezien als de verspreiders van de pest. Wetenschappers vermoedden al jaren dat de pest een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de mythe van de vampier, maar dit is eerste keer dat er archeologische bewijs is gevonden.