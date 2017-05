Vredesoverleg Syrië verder op 16 mei

De Syrische minister Walid al-Moualem (Buitenlandse Zaken) zei verder dat er weinig schot zit in het vredesoverleg over Syrië dat in Genève wordt gehouden onder auspiciën van de Verenigde Naties.



De bewindsman stelde op een persconferentie dat lokale 'verzoeningsafspraken' met rebellen een goed alternatief zijn voor de vredesbesprekingen in Zwitserland. Dergelijke deals zijn niet onomstreden. Volgens de oppositie worden ze met belegeringstechnieken opgedrongen aan de bevolking.



Moualem zei verder dat de Syrische regering zich zal houden aan afspraken over zogeheten de-escalatiezones die zijn gemaakt bij het vredesoverleg in Astana. Voorwaarde is onder meer dat de rebellen in de gebieden helpen bij het verdrijven van jihadistische groeperingen.