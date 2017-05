Vluchtelingen stelen kunstwerk tentoonstelling Athene

Een actiegroep van homovluchtelingen in Athene heeft een kunstwerk gestolen van Documenta, een van de grootste tentoonstellingen van moderne kunst ter wereld. Die vindt dit jaar voor het eerst deels buiten de Duitse stad Kassel plaats, en wel in de Griekse hoofdstad.

Kunstenaar Roger Bernat had de afgelopen weken verschillende groepen uitgenodigd optredens te verzorgen rond een replica van de steen waarvoor in de vierde eeuw voor Christus de filosoof Socrates berecht werd. Onder hen de homovluchtelingen, die eergisteren een travestie-act deden. Maar daarna namen ze de namaaksteen mee. Een filmpje van de ontvreemding hebben ze op Facebook gezet.

,,Zo veroordelen we het neerzetten van vluchtelingen als fetisj en het uitgeven van veel geld voor dit prestigieuze kunstevenement, terwijl honderdduizenden vluchtelingen onzichtbaar wegkwijnen in Griekenland en Europa”, zegt de groep in een verklaring. Het budget van Documenta is dit jaar 37 miljoen euro. ,,Zoals miljoenen anderen die een beter leven zoeken in Europa, is uw steen nu verdwenen.” De vluchtelingen organiseren nu hun eigen kunstproject met de naam Rockumenta.

Doorgestoken kaart

Kunstenaar Bernat schrijft in een verklaring dat hij de actie al zag aankomen en heeft nog een andere replica achter de hand. ,,Hé jongens, als het stelen van een nepsteen de enige politieke daad is die jullie kunnen verrichten, moeten jullie misschien je politieke agenda en artistieke maatstaven eens tegen het licht houden”, reageert hij. De vluchtelingen verzekeren dat er geen sprake is van doorgestoken kaart.

Documenta vindt nog tot 16 juli in Athene plaats, en gaat op 10 juni ook in Kassel van start. 'Leren van Athene' is het thema, waarbij menig kunstenaar inhaakt op de economische en de vluchtelingencrisis.

Belerende kolonisatoren

De komst van de Duitse organisatoren en 160 buitenlandse kunstenaars is omstreden, niet alleen bij vluchtelingen. Critici vinden dat ze zich gedragen als belerende kolonisatoren. Ze zouden de lokale bevolking en kunstenaars onvoldoende betrekken, en de ellende in de stad ter meerdere eer en glorie van zichzelf gebruiken.