Vlaams parlementslid moet terechtstaan wegens moord

Van Eyken en B. zouden de laatsten zijn die Dellea levend gezien hebben. Korte tijd voor de moord is op beveiligingscamera's van het gebouw te zien hoe Marc Dellea zijn flat binnenstapt. Even later verlaten B. en Van Eyken datzelfde appartement. De rechercheurs vermoeden dat de moord tussen die beide momenten plaatsvond.

Op 13 oktober werd Sylvia B. opgepakt en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord. In die periode werden ook huiszoekingen uitgevoerd in de woning van Christian Van Eyken in Zaventem en in zijn kantoor in het Vlaams Parlement. Van Eyken werd nadat zijn parlementaire onschendbaarheid was opgeheven begin vorig jaar gearresteerd. Een dag later kwam hij al vrij, omdat zijn aanhoudingsbevel niet was ondertekend.