Victoria legt bloemen bij plek aanslag

,Ik voel grote triestheid en leegte", verklaarde de prinses. ,,Maar ik voel ook sterkte, omdat onze samenleving met een enorme kracht laat zien dat we ons hiertegen verzetten."



Kort nadat Victoria bloemen had gelegd, deed premier Stefan Löfven hetzelfde. Hij kondigde aan dat zondag een gedenkdienst voor de slachtoffers zal worden gehouden en er een landelijke minuut stilte zal zijn. ,,Vandaag is een dag van rouw'', aldus de minister-president. ,,We zijn een open en democratische gemeenschap en dat zullen we ook blijven''.



Door de aanslag, waarbij een man in een vrachtwagen op het wandelende publiek en een winkel in het centrum van Stockholm inreed, vielen vier doden en raakten vijftien mensen gewond.