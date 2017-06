Very British: Lord Buckethead krijgt 249 stemmen

Het is een kleine Britse traditie dat er zich in het kiesdistrict van belangrijke Engelse politici ook schertsfiguren kandidaat stellen, soms simpelweg voor de lol, soms met een serieuze ondertoon. Lord Buckethead deed deze keer mee in Maidenhead, het district van Theresa May. De galactische heerser voerde zelfs (een beetje) campagne: hij had een Twitteraccount en deelde 38.300 folders uit met de tekst: 'Strong, not entirely stable, leadership. Stem Lord Buckethead voor de meest krachtige proteststem in de melkweg'. De heerser wil, volgens zijn tweets, onder meer de opgeheven teletekst van de BBC weer terug, maar kaart ook de problemen in het Britse kiesstelsel aan.



Lord B. deed niet voor het eerst mee overigens. Ook in 1987 (tegen Margaret Thatcher) en 1992 (tegen John Major) stond hij op de kieslijst. ,,Het is onduidelijk of het nu nog steeds dezelfde Lord is, of de tweede generatie van het koninkrijk'', schrijven Britse media met een glimlach. Buckethead won geen enkele keer: deze keer kreeg hij 249 stemmen. Theresa May bijna 38.000.



Lord Buckethead was dit jaar overigens niet alleen. In hetzelfde kiesdistrict deed ook sesamstraatfiguur Elmo mee. Bij de overwinningsspeech van Labourleider Jeremy Corbyn stal Knigel Knapp van de Monster Raving Loony Party de show met een hoge hoed met gele band.



En in het kiesdistrict van Tim Farron, de leider van de Liberal Democrats (LibDem), stond Mr. Fishfinger op de lijst. Juist: een man verkleed als een visstick. Ook de krokant gebakken witvis won overigens niet.