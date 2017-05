Vergunning Belgische crèche ingetrokken na mishandelingen

De politie is bezig met een onderzoek naar de camerabeelden van het Antwerpse kinderdagverblijf Kiddy Watch. Ze wil uitsluitsel of verzorgster C.F. (22) uit Schoten sinds oktober vorig jaar nog meer baby’s mishandeld heeft. Intussen is al een nieuwe klacht opgedoken tegen een verzorgster in de crèche, zo bevestigt het parket. De klacht komt opnieuw van ouders die hun kindje toevertrouwden aan de kinderopvang in Schoten.



Ook een derde klacht is op komst. De kleine Lyandra Ajaha (1) zou eveneens mishandeld zijn. Haar ouders haalden hun dochtertje begin april na drie dagen weg uit de opvang omdat het kind onder meer blauwe plekken vertoonde rond haar rechteroog.



De komende dagen worden nog meer ouders verhoord.