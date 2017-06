Verdachte voor moord op Vlaamse Sofie Muylle opgepakt in Roemenië

Het lichaam van Sofie Muylle (27) werd op 22 januari gevonden op het strand van Knokke. Bronnen bevestigen dat de recherche de man al een tijdje op het spoor was en er een Europees arrestatiebevel was uitgevaardigd. Voorlopig is het onduidelijk of de man de feiten heeft toegegeven.



De vermoedelijke moordenaar werd maandagmiddag rond half twee door de lokale politie gearresteerd in de Roemeense stad Salcea.



Uit zijn facebookprofiel is af te leiden dat de man in Knokke woont. Ook de blauwe jas die hij op verscheidene foto's draagt, toont sterke gelijkenissen met de beruchte blauwe jas waar de politie al maandenlang naar op zoek was. Zo is op een foto is te zien hoe de verdachte in blauwe jas poseert voor de Louis Vuitton-winkel in Knokke. Na wekenlang speurwerk kon de politie het DNA van de man linken aan het DNA dat gevonden werd op het lichaam van Sofie.



