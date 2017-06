Verdachte Portland beschuldigd van moord

Kirsty komt om bij aanslag Londen terwijl ze gewonden wilde helpen

6 juni Een Australische verpleegster heeft de aanslag in Londen op zaterdagavond niet overleefd. Kirsty Boden (28) uit Loxton is het derde dodelijke slachtoffer waarvan de identiteit nu officieel bekend is. Ze was naar verluidt gewonde mensen aan het helpen toen de jihadisten toesloegen.