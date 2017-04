Verdachte aanslag Stockholm komt uit Oezbekistan

,,Niets wijst erop dat we de verkeerde persoon hebben'', zei politiechef Dan Eliasson. ,,In tegendeel, onze verdenkingen zijn alleen maar sterker geworden naarmate het onderzoek vorderde.'' Eliasson zei nog niet te kunnen bevestigen of uitsluiten dat meer mensen waren betrokken bij de aanslag.



De man werd in een buitenwijk in het noorden van Stockholm aangehouden. ,,De persoon in kwestie is gearresteerd als de dader, in dit geval de chauffeur'', aldus de politie vanochtend. Volgens de politie kunnen er medeplichtigen zijn maar is dat op dit moment nog niet duidelijk.