'Verdachte aanslag Parijs eerder veroordeeld'

De verdachte van de aanslag op de Champs-Élysées in Parijs is volgens bronnen bij de Franse justitie in 2005 al veroordeeld tot vijftien jaar cel wegens poging tot doodslag. Hij zou indertijd hebben geprobeerd drie mensen om te brengen, onder wie twee politiemensen.

Om die reden was de man al lange tijd in het vizier van de Franse antiterreurdiensten, aldus de krant Le Parisien. Het is onbekend hoe lang de man in de gevangenis heeft gezeten en waarom hij is vrijgekomen voordat hij zijn straf had uitgezeten.

Volgens Le Parisien is de verdachte een 39-jarige Fransman. Amaq, het persbureau dat gelieerd is aan de terreurgroep Islamitische Staat, meldde eerder dat de verdachte van de aanslag een Belg is met de bijnaam Abu Yousif al-Baljiki. Ook werd hij Abu Yousif de Belg genoemd.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken liet vrijdag weten dat in verband met de aanslag een internationaal opsporingsverzoek is uitgevaardigd tegen een man die door België wordt gezocht. Het is onduidelijk of het om de doodgeschoten schutter gaat of een tweede verdachte. Een man die gelinkt wordt aan de aanslag, heeft zich vanochtend gemeld op een politiebureau in Antwerpen.

De Franse politie heeft drie familieleden van de schutter opgespoord en houdt deze vast.