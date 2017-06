'Verdachte aanslag Londen is vader (47) uit Wales'

Osborne is geboren in Singapore en woont volgens The Guardian in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Buren van de man herkenden hem toen zijn foto op het nieuws voorbijkwam. Buurvrouw Pauline Tibbs (48) is geschokt. ,,De politie loopt hier al de hele dag rond. Ik heb hem hier wel eens zien rondlopen, maar nooit met hem gesproken. Hij leek me een gewoon iemand.'' Ook op sociale media ging het de ronde dat het om Osborne ging.



De politie heeft een inval gedaan in een onbekend pand in Cardiff. Het is onduidelijk of het gaat om het huis van Osborne. Het door de aanslagpleger gebruikte busje zou eigendom zijn van een verhuurbedrijf in Wales.



Afgelopen nacht reed de dader met een bestelbusje in op voetgangers nabij een moskee in Londen. Daarbij viel volgens de politie een dode. Acht gewonden werden naar ziekenhuizen vervoerd, twee mensen konden ter plekke worden behandeld. De aanslag wordt vooralsnog beschouwd als een terroristische daad. De dader zou hebben geschreeuwd dat hij alle moslims wilde vermoorden.