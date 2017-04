Veerboot ramt kade bij Gran Canaria

VIDEODoor een ongeval met een veerboot is bij Gran Canaria zo'n 60.000 liter brandstof in zee terecht gekomen. Het vaartuig ramde vrijdagavond met zo'n 140 passagiers aan boord een pier. Daardoor sloeg volgens de regionale autoriteiten een brandstofleiding in de haven lek.