Vader en zoon uit Drenthe komen om bij klimongeluk Italië

Becca di Monciair ligt vlak bij het bekende skigebied Valle d'Aosta en is ruim 3.500 meter hoog. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk.



Vader Jan Cees Breek was werkzaam als vaatchirurg in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Zijn 20-jarige zoon Boris was student Technische Geneeskunde aan de University of Twente.