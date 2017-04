Undercoverbeelden PETA tonen mishandeling olifanten Hannover

Dierenrechtenorganisatie PETA heeft beelden naar buiten gebracht waarop te zien is hoe verzorgers in een dierentuin in Hannover hardhandig te werk gaan met olifanten. Te zien hoe de oppassers jonge olifantjes mishandelen om ze te dwingen kunstjes te doen.