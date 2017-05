Ultrarechtse activisten VS hielpen bij lek e-mails Macron

Onderzoekers van Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab ontdekten zaterdagavond dat de gestolen gegevens razendsnel op allerlei Twitteraccounts werden gezet en zo verspreid konden worden. Wie de activisten precies zijn is niet bekendgemaakt. Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang. Ook Rusland wordt verdacht van betrokkenheid bij de digitale diefstal.



Binnen drie uur werden 47.000 tweets geplaatst met de hastag #MacronLeaks. De eerste die een tweet verstuurde was Jack Posobiec, een schrijver van de extreemrechtse Amerikaanse site The Rebel TV. Hij voerde vorig jaar ook campagne voor presidentskandidaat Donald Trump. Posobiec zat ook achter een hardnekkige en onbewezen complottheorie over een pedofielennetwerk binnen de campagne van Hillary Clinton.



De Belgische sociale media-onderzoeker Nicolas Vanderbiest onderschrijft deze theorie. In de Franse krant Libération wijst hij naar pro-Trumpwebsites die het nieuws over de gelekte documenten razendsnel verspreidden.



WikiLeaks suggereerde in een tweet dat de documenten pas laat in de race naar het presidentschap werden gelekt, om de Russische president Vladimir Poetin zwart te maken. De Russen worden ervan verdacht zich te hebben bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen, en Macron zei meerdere keren tijdens zijn campagne dat zijn campagne te maken had gekregen met cyberaanvallen uit Russische hoek.



Posobiec ontkende dat hij achter de grootschalige geautomatiseerde verspreiding van de tweets zat. Hij zou naar eigen zeggen alleen een bericht over de hack afkomstig van de site 4chan via Twitter gedeeld hebben.



Geen commentaar

In Frankrijk houdt iedereen de kaken stijf op elkaar: Macron en Le Pen omdat de campagnes officieel beëindigd zijn, de media en de Franse overheid omdat het bij de wet verboden is om uitlatingen te doen die mogelijk de verkiezingsuitslagen kunnen beïnvloeden.



Zondag mogen 47,5 miljoen Fransen naar de stembus voor de verkiezing van een nieuwe Franse president.