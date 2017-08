Tyfoon raast over Hongkong, straten staan blank

Honderden vluchten van en naar het vliegveld zijn geschrapt. Wolkenkrabbers in de financiële wijk staan er donker en verlaten bij. Het is de zwaarste storm in het land sinds 2012.



,,Ik heb zoiets nog nooit gezien", vertelt inwoner Garrett Quigley, die al geruimte tijd op Lantau woont. ,,Auto's staan met de voeten in het water en wegen zijn onbegaanbaar door overstromingen en omgevallen bomen. Het is ongelooflijk."