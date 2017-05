Twitter in ban van mysterieuze tweet Trump: wat betekent covfefe?

Er was maar één regeltje voor nodig, maar Twitter is opnieuw compleet in de ban van een tweet van president Donald Trump. De machtigste man op aarde twitterde een nooit eerder gezien woord en het sociale medium heeft maar één vraag: wat betekent #covfefe?

Woensdag 31 mei, 6 uur in de vroege morgen. Een tweet wordt de wereld ingestuurd door de president van Amerika. Het leest als volgt: 'Ondanks de aanhoudende negatieve pers covfefe'.

Er lijkt geen aanleiding te zijn voor het bericht. Zijn vorige tweets hebben niets met de media te maken en een persconferentie is er ook niet geweest. Niet dat dat opvallend is, want Trump staat bekend om zijn afgunst voor de media. Maar wat betekent in godsnaam dat laatste woord? Twitter ging op jacht.

Covfefe dus. Gaat het om het woord coverage (verslaggeving)? Om koffie? Of is het gewoon een broekzak-tweetje? Niemand lijkt het zeker te weten. Als je het woord intikt op Google krijg je vooral veel autocorrect-suggesties. Eigenlijk krijg je maar één resultaat waar het woord in z'n volledigheid is opgeschreven: op het Twitter-account van Trump.

De eerste reactie op de tweet spreekt boekdelen: ,,Oh mijn god, jij domme dronken idioot!''. Vanaf dat moment gaat het los.

Trending

De hashtag #cofveve is meteen trending. Er worden T-shirts gemaakt. Techwebsites starten liveblogs en zelfs de Urban Dictionary - een soort online woordenboek voor straattaal en andere opvallende woorden - heeft een betekenis van het woord: ,,als je handen te klein zijn en je dus niet elke letter van 'coverage' kan tikken.''