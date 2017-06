Twee lijken in auto met Nederlands kenteken in Belgisch kanaal

Nederlandse Reshad (18) zoekt zijn oom na flatbrand in Londen

21:21 De 18-jarige Reshad Habib uit Den Haag is naar Londen gevlogen, op zoek naar nieuws over zijn oom Saber. Die woont in de Londense Grenfell Tower en wordt vermist sinds de gruwelijke brand. ,,Ik had mijn oom nog aan de lijn toen de brand al gaande was.’’