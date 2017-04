Turkse oppositie dient officieel verzoek in om referendum ongeldig te verklaren

Premier May: Verdeeldheid brengt succes Brexit in gevaar

14:23 'Verdeeldheid in Westminster brengt ons vermogen om een succes van de Brexit te maken in gevaar. Daarom hebben we nu verkiezingen nodig.' Met deze woorden kondigde de Britse premier Theresa May vanochtend vervroegde parlementsverkiezingen aan. De verkiezingen zullen plaatsvinden op 8 juni. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.