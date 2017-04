Turkije: Vastgehouden Nederlanders lid Gülenbeweging

Politie houdt 'snelste auto ter wereld' aan bij routinecontrole

14:47 De politie in het Belgische Meuse-Hesbay heeft gisteren de eigenaar van de snelste auto ter wereld aangehouden. De man werd al sinds begin dit jaar in de gaten gehouden. In de buurt van Luik werd zijn Toyota Supra met 1.600 pk in beslag genomen. De eigenaar is furieus.