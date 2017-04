Turkije blokkeert Wikipedia

Het is onduidelijk waarom de toegang tot de site is afgesloten. Het gaat om een administratieve maatregel ‘als voorzorgsmaatregel’, is het enige dat bekend werd gemaakt door de Raad voor Communicatietechnologie. ,,Na technisch onderzoek en juridische overwegingen gebaseerd op Wet No. 5651 is er een administratieve maatregel genomen voor deze website: wikipedia.org”, aldus de verklaring.

De genoemde wet geeft de overheid het recht om toegang tot websites te blokkeren die ‘obsceen materiaal bevatten’ of ‘de openbare orde of nationale veiligheid bedreigen’. Voor deze nieuwe maatregel van censuur is geen gerechtelijk bevel gegeven.

Terroristische propaganda

Sinds de landelijke Gezi-protesten in de zomer van 2013 tegen de regering-Erdogan, worden sociale media zoals Facebook, YouTube, en Twitter vaker tijdelijk geblokkeerd. Vooral om nieuws en beelden van protesten, terroristische aanslagen, of kritiek op de regering onbereikbaar te maken voor Turkse internetgebruikers omdat die volgens de autoriteiten ‘gebruikt kunnen worden voor terroristische propaganda’. De meeste turken hebben geen Virtual Private Network (VPN) software om dergelijke blokkades via een server in een ander land te omzeilen.

Volgens Turkse media is de reden voor het op zwart zetten van Wikipedia om te voldoen aan verzoeken van Ankara om teksten te verwijderen van auteurs die terrorisme aanmoedigen en die beweren dat de Turkse autoriteiten samenwerken met terroristische groepen.

Kritiek

De ingreep leidde meteen tot felle kritiek van turken op sociale media. ,,Ongelofelijk!”, reageert iemand en het sarcastische,,Het Grote Turkije, Grote Geesten”. ,,Een nieuwe maatregel om het recht op vrije informatie en de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen”, was de algemene trend van de reacties.

Het initiatief valt evenmin goed in Europa waar de kritiek op het ondermijnen van de rechtsstaat in Turkije en het monddood maken van de media heeft geleid tot grote bezorgdheid.