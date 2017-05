Trump: Wie ontdekt wat 'covfefe' betekent?

Robotpriester zegent in vijf talen

12:58 Een robotpriester die in vijf verschillende talen zegent, stukjes uit de Bijbel citeert en licht uit zijn handen laat schijnen. Een kerk in Duitsland maakt sinds kort gebruik van de diensten van BlessU-2. De robot is onderdeel van een tentoonstelling ter ere van de 500ste verjaardag van de protestantse reformatie.