Trump stelt staatsbezoek Groot-Brittannië uit

Trump heeft enkele weken geleden al laten weten dat hij gezien de situatie voorlopig liever niet naar Groot-Brittannië afreist. De Britse premier Theresa May was volgens de Britse krant The Guardian zondag ,,verbaasd''.

Bij haar bezoek begin dit jaar aan de toen net aangetreden president Trump in Washington bracht May onder andere een uitnodiging van koningin Elizabeth over voor een bezoek later dit jaar. May toonde zich daarna ,,verrukt'' dat hij de uitnodiging had aangenomen.