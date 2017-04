Trump stelt Canada en Mexico gerust over handelsverdrag NAFTA

Het Witte Huis omschrijft de sfeer van de gesprekken als 'plezierig en productief'. Trump voegde daar in een verklaring nog de volgende woorden aan toe: ,,Het is voor mij een eer om NAFTA aan te passen door middel van heronderhandelingen met Canada en Mexico. Uiteindelijk zullen alle drie de landen hier voordeel van hebben."



Net als Trump is Nieto erover eens dat het opschorten van NAFTA niet 'handig' is. De Mexicaanse president geeft ook de voorkeur aan heronderhandelingen van het vrijhandelsakkoord met Canada en de VS. Trump opteert voor de hernieuwde samenwerking met Trudea en Nieto om zo met een 'verbeterde versie' van NAFTA te komen.



De Amerikaanse president noemde het NAFTA-akkoord met Canada en Mexico volgens Politico vorige week nog 'erg, erg slecht' voor de Verenigde Staten. ,,We gaan een paar grote veranderingen aanbrengen of we gaan NAFTA voor altijd lozen'', stelde Trump destijds tijdens een toespraak.