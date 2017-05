Trump brengt bezoek aan paus

Van een warme relatie tussen de twee kunnen we niet spreken. De harde standpunten van de president over migratie en moslims zijn niet te rijmen met de oproepen van Franciscus. De paus wil liever graag vluchtelingen helpen en bruggen slaan tussen de verschillende religies. Toen Trump vorig jaar zijn idee lanceerde om een muur te bouwen aan de Amerikaans-Mexicaanse grens om de migranten tegen te houden, deed de paus dat af als 'onchristelijk'.



De reactie van Trump liet toen niet lang op zich wachten. Hij vond het 'schandalig' dat de paus zijn geloof in twijfel trok. ,,Als het Vaticaan wordt aangevallen door IS (Islamitische Staat) - en iedereen weet dat dat voor IS de ultieme trofee zou zijn - kan ik je beloven dat de paus zou willen en bidden dat Donald Trump president zou zijn geweest'', zei Trump in de derde persoon over zichzelf.



Audiënties met de paus duren gewoonlijk ongeveer een half uur. Daarna is er tijd voor een fotomoment is waarbij de twee elkaar geschenken zullen geven.