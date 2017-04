Trump neemt het op voor de NAVO: Bolwerk voor vrede en veiligheid

Trump betwijfelde tijdens zijn verkiezingscampagne of de NAVO wel toekomst had. Hij noemde de organisatie meermaals verouderd en dus achterhaald. Nu bleek hij daar inmiddels anders over te denken. De NAVO is niet in onbruik geraakt, maar een 'bolwerk voor vrede en veiligheid'. Wel wees Trump de partners er opnieuw op dat ze hun financiële verplichtingen moeten nakomen. Volgens Stoltenberg gaat het daarmee de goede kant op.