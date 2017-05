Trump is op rondreis en neemt mee

Donald Trump had weinig zin in zijn eerste trip, volgens vrienden en bronnen in het Witte Huis die met Amerikaanse media spraken. Hij reist vooralsnog ongewoon weinig: waar Trump vorige week het land nog niet uit geweest was, had voorganger George W. Bush op dat moment in zijn presidentschap al twee landen bezocht, Barack Obama negen. ,,Ik heb geen tijd om te reizen, Amerika heeft mijn aandacht nodig", zei Trump vorig jaar in The Independent.



Hij houdt er ook gewoon niet van: in het geboorteland van zijn vrouw, Slovenië, spendeerde hij welgeteld één dag. De Amerikaanse president slaapt het liefst in zijn eigen bed. Tijdens de verkiezingscampagne vloog hij vrijwel elke dag vanuit alle uithoeken van de VS terug naar New York, om de nacht te door te brengen in de Trump Tower.



Volgens onbevestigde berichten verblijft Trump ook nu op eigen grond: in de Amerikaanse ambassade aan het Warandepark in Brussel, en niet in het viersterrenhotel The Hotel iets verderop, waar Obama de laatste keer logeerde. Trump heeft geen hoge pet op van Brussel. In zijn campagne noemde hij de stad een 'hellhole'. Van lange vergaderingen moet hij ook al niets hebben. Volgens Amerikaanse media hebben diplomaten bij de NAVO te horen gekregen dat hun leiders het vooral kort moeten houden, vanwege de beperkte aandachtsspanne van president Trump. Hij zou overigens niet de eerste zijn die het maar saai vindt. Robert Gates, minister van Defensie onder Bush en Obama, nam kruiswoordpuzzels mee naar een NAVO-raad.