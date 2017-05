Watergate-klokkenluider: Trump is gevaarlijker dan Nixon

Aanleiding voor het vraaggesprek is de Ruslandkwestie waarin Trump is verwikkeld. De zaak doet denken aan de Watergate-affaire die Nixon in 1974 de kop kostte. De 37ste president van de Verenigde Staten trad af na een afluisterschandaal. Hij bleek alle gesprekken in het Witte Huis stiekem te hebben opgenomen. Dat werd bekend nadat inbrekers waren betrapt bij het plaatsen van afluisterapparatuur in het hoofdkwartier van de Democratische Partij. Trump suggereerde vorige week na het ontslag van FBI-baas James Comey in een tweet dat hij óók gesprekken opneemt. Comey leidde het onderzoek naar mogelijke samenwerking tussen Trumps campagneteam en de Russische overheid.



,,Trump en Nixon hebben dezelfde autoritaire trekken in hun persoonlijkheid, dezelfde autocratische stijl, waarin ze blinde loyaliteit eisen. Trump openlijk, Nixon veel meer achter de schermen. In het openbaar was hij heel voorzichtig, alsof hij alles had ingestudeerd", zegt Dean. De voormalige adviseur van Nixon vindt Trump gevaarlijker dan zijn vroegere baas. Dean kan zich niet voorstellen dat vechtersbaas Trump indien nodig zou doen wat Nixon uiteindelijk deed: eieren voor zijn geld kiezen en aftreden. ,,Nixon was niet zo narcistisch als Trump. Hij was ook gewoon capabeler. Hij was al vice-president, had jaren in het Congres gezeten en kende Washington dus goed. Op de tapes hoor je hem spijt betuigen, soms heel openhartig. Hij kende schaamte. Ik weet niet of dat voor Donald Trump ook geldt."