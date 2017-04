Trump: Ik ben populairder op tv dan instorten van Twin Towers

Trump wees in het interview op de hoge kijkcijfers van de Fox News Show. ,,Er keken 9,2 miljoen mensen. Dit is het hoogte dat ze ooit hebben gehad sinds het World Trade Center instortte. Normaal gesproken kijken er maar 5,2 miljoen mensen.’’

Veel twitteraars vonden deze vergelijking 'zeer ongepast'. ,,Hij heeft totaal geen grenzen'' en ,,Dit is zo beledigend, sommige vrienden zijn omgekomen of hebben het nog steeds heel moeilijk met de aanslagen''.

Moslims

Volgens de Britse krant The Independent deed Trump in het verleden vaker opmerkelijke uitspraken over de aanslagen van 11 september die drieduizend mensen het leven kostten. Enkele uren na het drama stelde Trump in een radio-interview dat hij na het instorten van de Twin Towers nu het hoogste gebouw in New York bezat. Ook beweerde hij met eigen ogen te hebben gezien hoe moslims klapten en juichten bij de aanslag.