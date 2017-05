Trump houdt spoedoverleg vanwege wereldwijde cyberaanval

Trump wilde duidelijkheid over hoe groot de dreiging is die van de cyberaanval uitging. De gijzelsoftware maakte slachtoffers in zeker 150 landen. Gisteren werd opnieuw overleg gevoerd in de Situation Room in het Witte Huis. De FBI en de veiligheidsdienst NSA zijn bezig de daders op te sporen, aldus de bron.

Ransomware is software die computer 'gijzelt' door bestanden te versleutelen. Wie z'n bestanden terugwil, moet 300 dollar in bitcoins betalen. Afgelopen vrijdag werden zeker zestien Britse ziekenhuizen aangevallen met ransomware. Al snel werden besmettingen in verschillende landen gemeld, waaronder Verenigd Koninkrijk, de VS, China, Spanje, Vietnam en Turkije. In Nederland werden de parkeergarages van parkeerbedrijf Q-Park gisteravond getroffen. Momenteel zijn er nog storingen bij elf van de 262 parkeergarages van het bedrijf in Nederland.