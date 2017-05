Toch proces tegen Bouterse om Decembermoorden

Het hof was aan zet in het strafproces omdat het Openbaar Ministerie (OM ) hoger beroep had aangetekend. Hiermee probeerde het OM het proces stop te zetten.

Dat beroep werd echter door het hof niet-ontvankelijk verklaard. De president was zelf niet aanwezig bij het proces.

Bij een eerdere poging om het proces stop te zetten, kwam het verzoek rechtstreeks van Bouterse zelf. Die gebruikte hiervoor artikel 148 uit de Surinaamse grondwet, dat de president de mogelijkheid biedt een strafproces stop te zetten als de staatsveiligheid in gevaar is.

Nieuwe zitting

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, verwacht dat de krijgsraad voortvarend te werk zal gaan en snel een nieuwe zitting zal houden. Hij is blij dat de ,,trein van het proces weer op de rails staat en kan doorrijden."

Het besluit van het hof was voor Essed zoals hij verwacht had. ,,De procureur-generaal had namelijk zelf al aangegeven dat het hoger beroep niet was gestoeld op 'een bestaand wetsartikel'."

Overwinning

Romeo Hoost, voorzitter van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname vindt het een overwinning voor de rechtstaat dat het strafproces kan doorgaan. ,,Ik ben ontzettend blij met de uitspraak, maar ik vrees dat nog de nodige hobbels moeten worden genomen voordat de krijgsraad aan het werk kan."

Hoost wil verder niet op de zaken vooruit lopen. ,,Je weet nooit wat Desi Bouterse gaat doen om het proces te laten mislukken. Die man is tot alles in staat", zo zegt hij. ,,Misschien roept hij wel een Constitutioneel Hof in het leven dat het besluit van het Hof van Justitie kan terugdraaien."

Decembermoorden