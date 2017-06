Tientallen gewonden na explosie in Iraanse supermarkt

Vader brengt dochter op eerste en laatste dag naar school

2 juni Foto's van een vader die zijn 18-jarige dochter naar school brengt op haar laatste middelbare schooldag kunnen op Twitter rekenen op duizenden likes. Het was de Amerikaanse Brittany Gayler die onlangs twee kiekjes van haar vader Jason deelde: op de eerste is ze vijf jaar, de tweede foto werd 13 jaar later gemaakt.