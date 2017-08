'Terroristen Cambrils waren vlak voor aanslag in Parijs'

De Audi A3 die door vijf terroristen werd gebruikt om een aanslag in Cambrils nabij Barcelona te plegen, is in de afgelopen weken in Parijs geweest. Minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb vertelde vanochtend aan tv-zender BFMTV dat de aanslagplegers geflitst zijn in de Franse hoofdstad.

Volgens Collomb is die informatie doorgespeeld aan de Spaanse autoriteiten, maar wisten de Franse inlichtingendiensten verder niets over de groep. De bewindsman zei dat de terroristen in Parijs waren om te werken, maar dat ze de stad al snel verlieten. Collomb gaf daar geen verdere details over. Le Parisien meldt dat de auto op 12 augustus werd geflitst in Parijs, een week voor de aanslag in Cambrils.

In de nacht van donderdag op vrijdag reed een groep van vijf terroristen in op voetgangers in Cambrils, een kustplaats op 120 kilometer van Barcelona. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakten vijf mensen gewond. De politie was snel ter plekke en schoot alle vijf inzittenden dood.

Terreurcel

Volledig scherm Mohamed Houli Chemal, één van de terreurverdachten, wordt vandaag voorgeleid in Madrid © EPA De vijf aanslagplegers behoorden tot een terreurcel die uit twaalf personen bestond en die verantwoordelijk is voor de aanslagen in Barcelona en Cambrils. Drie leden kwamen om het leven bij een explosie in een woning waar gasflessen lagen opgeslagen voor een terroristische aanslag. Vier terroristen leven nog. Zij worden vandaag voorgeleid in Madrid.



Volgens de Catalaanse krant La Vanguardia is het viertal gisteravond naar de Spaanse hoofdstad gebracht. De Audencia Nacional, een speciaal gerechtshof dat zich onder meer over terreurzaken buigt, zal oordelen over het lot van Driss Oukabir, Mohammed Alla, Salh el Karib en Mohamed Houli Chemal.

Busje