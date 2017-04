Terreurgroep Imam Shamil Battalion claimt aanslag Sint-Petersburg

101-jarige wint goud op 100 meter sprint

12:20 Niet veel mensen doen het haar na: de 101-jarige Man Kaur uit India heeft maandag een gouden medaille gewonnen op de Word Masters Games in Auckland in Nieuw Zeeland. Ze liep 100 meter in een tijd van 1'14''58'''. De gouden medaille was eigenlijk bij de start al in de pocket. Kaur was namelijk de enige deelnemer in de categorie honderdjarigen. De World Masters Games is een internationaal sportevenement voor sporters ouder dan 35 jaar.