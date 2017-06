Te warm om te vliegen? Jazeker, dat kan. De luchthaven van Phoenix in de Amerikaanse staat Arizona heeft meer dan 40 vluchten geschrapt omdat het te warm werd voor vliegtuigen. De temperatuur overdag op Sky Harbor Airport bereikte er een maximum van 49 graden Celsius. De opmerkelijke maatregel gold voor lokale vluchten uitgevoerd met kleinere toestellen, van het type Bombardier CRJ. Boven de 48 graden Celsius kunnen zij niet meer verantwoord de lucht in. Met die hoge temperaturen is er in de lucht die dunner wordt, te weinig draagvermogen voor de vleugels, een basis-principe i de luchtvaart. Dat zou alleen kunnen worden gecorrigeerd met meer motorvermogen maar het maximum van kleinere vliegtuigen is ontoereikend.

Met het oog op de opwarming van de atmosfeer werd vorig jaar in een rapport van de Internationale Luchtvaartorganisatie (ICAO) er al voor gewaarschuwd dat de oplopende temperatuur op aarde ‘ernstige gevolgen kan hebben voor de burgerluchtvaart’. Minder draagvermogen betekent minder vracht, minder brandstof en in het geval van Phoenix een tekort aan motorkracht om te kunnen opstijgen. Sommige regio’s en landen houden met hun vluchtschema nu al rekening met te warme dagen. In het Midden-Oosten, en op hoger gelegen vliegvelden in Zuid-Amerika worden vluchten doorgeschoven naar de avond of naar de nacht, als de lucht koeler is en vluchten met gemak kunnen vertrekken. Met de nieuwste toestellen, van het type Boeing 747 en Airbus, zijn er nog geen problemen omdat daarmee ook bij iets hogere temperaturen nog altijd veilig kan worden gevlogen.