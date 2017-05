Tasje van historische maanmissie Apollo 11 wordt geveild

In 2005 werd Max Ary, voormalig directeur van het ruimtevaartcentrum Cosmosphere in Kansas, veroordeeld voor het stelen en verkopen van museumstukken. Veel van de objecten in het museum waren te leen gegeven door NASA. Toen de bezittingen van Ary ter veiling in beslag werden genomen, in de veronderstelling dat ze aan hem toebehoorden, zat daar ook het bewuste zakje bij.



Nancy Carlson uit Illinois kreeg het kleinood op een openbare verkoop in 2015 in bezit. Ze betaalde er destijds nog geen duizend euro voor. Carlson stuurde het zakje op naar NASA om de echtheid te staven. NASA omschreef het tasje als ‘een onbetaalbaar en zeldzaam artifact, als het al geen nationale schat is’ en besloot het niet terug te sturen. Het draaide uit op een rechtszaak, waarbij Carlson in het gelijk werd gesteld. Begin dit jaar moest NASA haar het tasje teruggeven.



Het is volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA voor het eerst dat spullen van de baanbrekende maanmissie legaal in het openbaar worden verkocht. In de VS zijn er wettelijke beperkingen voor de verkoop van spullen van maanmissies. Vrijwel elk deel van de uitrusting van de Apollo 11-missie ligt in het Smithsonian museum.



Tijdens de maanmissie werd ongeveer 500 gram materiaal meegenomen. In de tas zitten nog steeds een aantal fragmenten van maanpuin. De rechter heeft onlangs bepaald dat het zakje het enige object van de historische missie is dat ooit in privébezit zal komen. De veiling is op 20 juli bij Sotheby’s in New York.