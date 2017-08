Sziget-trein na meer dan 24 uur vertraging eindelijk terug in Nederland

Hoewel de sfeer in de trein volgens Thom goed was, voelt hij wel enige frustratie naar reisorganisatie Festi.Travel. Net als veel anderen klaagt hij over een gebrek aan informatie. ,,Er werd heel slecht gecommuniceerd. We wisten niet wat er ging gebeuren. De deuren van de trein gingen gelukkig snel open, maar in eerste instantie mochten we het perron niet af. Toen het eten en drinken op begon te raken, deden mensen dit toch. Gelukkig was er een Aldi in de buurt.'' De trein werd later ook opnieuw bevoorraad.



Thom is inmiddels weer thuis. Zijn opa Hero Mulder (70) heeft hem vanochtend opgehaald bij het station, omdat de treinen naar Groningen niet reden. ,,De volgende keer ga ik in ieder geval niet meer met de trein naar Sziget.''