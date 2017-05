'Syrië cremeert massaal gedetineerden'

'Massale ophanging'

De regering-Assad zou hebben toegestaan dat in de gevangenis duizenden gevangenen massaal zijn opgehangen tijdens de al zes jaar durende burgeroorlog. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beschikt naar eigen zeggen over informatie waaruit blijkt dat dagelijks zo'n 50 gedetineerden worden opgehangen in de Saydnaya-gevangenis. ,,Volgens betrouwbare bronnen zijn veel lichamen ook gedumpt in massagraven'', vertelde Jones op een briefing aan de media. Hij zei dat de regering van de Syrische president Assad 'gezonken is tot een nieuw dieptepunt van verdorvenheid' met steun van Rusland en Iran.

'Laatste bestemming'

De Saydnaya-gevangenis is volgens Amnesty International berucht om haar folteringen en het gebruik van buitensporig geweld. Dat begon na een gevangenisopstand in 2008. ,,Er staan twee gebouwen op het complex met plek voor tien- tot twintigduizend gedetineerden. Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011 is de gevangenis de laatste bestemming geworden voor zowel vreedzame tegenstanders van de autoriteiten als voor militairen verdacht van verzet tegen het regime", meldt de mensenrechtenorganisatie in een artikel over illegale massa-executies in deze en andere Syrische gevangenissen en detentiecentra.